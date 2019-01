Advocaten staken voor rechtbank tegen bezuinigingsplannen minister

Advocaten leggen woensdagochtend een half uur het werk neer. De Amsterdamse Orde van Advocaten roept daartoe op als protest tegen plannen van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De minister wil de drempel verhogen om een door de overheid betaalde advocaat in te huren.

Volgens Dekker kunnen veel zaken worden opgelost met behulp van een mediator of met hulp van een particuliere verzekeraar. De bedoeling is dat er een overheidsorgaan gaat beoordelen of er bij een zaak een gesubsidieerde advocaat kan worden ingehuurd, of dat het anders wordt opgelost. Onder andere daar wringt de schoen volgens de advocatenorde.

'Plicht van de overheid'

Ook zijn de vergoedingen die advocaten krijgen van de overheid in pro deo-zaken veel te weinig, meent Harmen Meijerink, advocaat en bestuurder van de Orde van Advocaten Amsterdam. 'Het is niet mijn plicht deze zaken aan te nemen. Maar het is wel de plicht van de overheid om ervoor te zorgen dat iemand wordt bijgestaan door iemand met verstand van zaken. En een vergoeding hoeft echt niet zoveel te zijn, maar wel genoeg om je personeel op kantoor te betalen', zegt Meijerink.

En dus hoopt hij dat er morgenochtend minstens honderd advocaten in toga voor de rechtbank op de Parnassusweg zullen verschijnen, ook de advocaten die op dat moment geen zitting hebben. 'Minder dan honderd zou een teleurstelling zijn. Tweehonderd zou mooi zijn.'

De staking begint om 9.00 uur en duurt een halfuur. Tegelijkertijd vindt er op meerdere plekken in het land een vergelijkbare staking plaats.