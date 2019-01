'Ik wil mijn pik in jouw kont stoppen': Ambrien (16) gaat de strijd aan tegen straatintimidatie

Al sinds haar dertiende heeft ze te maken met intimiderende opmerkingen op straat. Eerst zag ze het als iets onschuldigs, maar nu gaat de 16-jarige Ambrien Moeniralam er hard tegenin. Met haar Instagrampagina hoopt ze het probleem onder de aandacht te brengen en een stap te zetten om het te laten stoppen.

'Vieze hoer' en 'ik wil mijn pik in jouw kont stoppen' zijn de kreten die Ambrien deelt op haar Instagram. Ze verzamelt de teksten en ervaringen om die vervolgens met stoepkrijt op straat te schrijven. 'Veel mensen weten niet eens dat het een probleem is', aldus de scholier.

'Soms walg je er ook van'

Een paar jaar geleden had ze nog niet door hoe erg sommige opmerkingen kunnen zijn, maar nu ze ouder is ziet ze in dat het soms veel te ver gaat. Ambrien: 'Je voelt je toch wel echt heel oncomfortabel en soms walg je er ook gewoon van.'

Het doel van het account is om aandacht te vragen voor het probleem: 'veel mensen realiseren zich niet dat het een probleem is en dat het gebeurt'. Ze maakt zich vooral zorgen over de volgende generatie, die ook met dit probleem te maken zal krijgen als er niks verandert. 'Het is niet een grapje of iets waar je je sterk door kan voelen. Het is gewoon niet oke.'

'Soms zeggen ze dat ze het niet meer zullen doen'

Naast haar strijd op het internet, probeert Ambrien ook op straat mensen aan te spreken op hun gedrag. 'Ik spreek ze aan op hun fout. niet op een manier dat ik ze klein maak, maar op een respectvolle manier', vertelt ze. 'Je merkt dat ze gaan nadenken en soms zeggen ze dat ze het niet meer zullen doen. Of dat echt gebeurt weet je niet, maar je hoopt het wel.'

Bijna 80 procent van de vrouwen tussen de 15 en 34 jaar heeft in 2017 te maken gehad met straatintimidatie. Het is strafbaar, maar in Amsterdam wordt er niet actief op gehandhaafd. Dat het strafbaar is vindt Ambrien goed maar ze denkt dat het probleem veel eerder aangepakt moet worden: 'je moet het bij het begin aanpakken, dus bijvoorbeeld educatie'.

New York

Het idee is over komen waaien uit New York. Ambrien kwam tijdens het Instagrammen op de pagina en is meteen gaan kijken of er ook een pagina voor Amsterdam was. 'Dat bleek niet zo te zijn. Dus toen heb ik toestemming gevraagd of ik cat calls of Amsterdam mocht beginnen en dat mocht', vertelt ze.