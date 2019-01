Bewoners flat Kattenburg klaar met kapotte liften: 'Gister nog halfuur buiten gestaan'

Voor bewoners van de Leeuwenwerf op Kattenburg is de maat vol. De lift in het gebouw heeft al jarenlang last van storingen. Een noodlift, die nu wordt ingezet omdat de bestaande lift wordt gerenoveerd, doet het volgens de bewoners ook vaker niet dan wel.

Veel bewoners van de flat zijn slecht ter been of op leeftijd. Zonder een goed werkende lift hebben ze grote moeite om de flat te verlaten. 'Ik heb gister nog een halfuur buiten gestaan', zegt één van hen. 'Toen heeft mijn man me op z'n rug gehesen en zo ben ik boven gekomen. Dat wil ik niet meer.'

Een andere inwoner mist ook een betrouwbare lift. 'Heel veel mensen in deze flat zijn afhankelijk van de lift. Die kunnen gewoon niet weg. Niet naar het ziekenhuis, niet naar de supermarkt om boodschappen te doen of wat dan ook.' Voor haar is de maat vol. 'Het wordt hoog tijd dat er nu eens goed aan gewerkt wordt. We hebben al van alles geprobeerd als bewoners zijnde, maar er wordt gewoon niet naar ons geluisterd.'

Aangewezen op de trap

Een flatbewoner moest het trappenhuis van de flat trotseren. 'Ik heb vanmorgen iemand naar boven getild met een kinderwagen. Daar zat een kleintje in en die moest ik ook naar boven tillen. Dus ja, het is hopeloos', laat hij weten. En hij is niet de enige. 'Het wordt trappen lopen', zegt een andere inwoner die met krukken loopt. 'Mijn heup is gebroken. Belachelijk, het kan toch niet.'

Een getroffen man kan kort antwoorden op de vraag wanneer de lift het niet doet: 'Helemaal niet gewoon.' Hij is blij als de lift het al één keer per dag doet. 'De liftmonteur moet de hele tijd eraan te pas komen, het is schandalig gewoon', zegt hij geïrriteerd.

Noodlift

De bestaande lift wordt vervangen en daarom zijn bewoners van de Leeuwenwerf aangewezen op de noodlift, maar door storingen is die ook vaak buiten gebruik. Er is een tijdelijke lift geplaatst omdat de huidige lift vervangen wordt. Die had ook jarenlang last van storingen, weet een bewoner te vertellen. 'We hebben nu ongeveer tien jaar ellende met de bestaande lift. Repareren, elke keer weer in elkaar zetten. Elke keer ellende en daarom staat de noodlift hier.'

Rochdale houdt zich stil

De tijdelijke lift staat er ruim twee weken en niet lang na de plaatsing is het ook daarmee bal. 'Anderhalf week lang is hij stuk geweest. We blijven bellen, iedereen blijft bellen maar ze doen niks', beschuldigt een bewoner de wooncorporatie Rochdale, die verantwoordelijk is voor de liften.

Volgens de bewoners houdt Rochdale zich erg stil tot ergernis van velen. 'Dat is niet alleen hiermee, dat is met meer dingen,' aldus een van de bewoners. 'We lopen constant tegen dingen aan die gewoon verbeterd of gedaan moeten worden, maar er komt weinig respons.'

'Ze hebben gisteren een nieuwe lift neergezet, vanmorgen deed hij het weer niet', verwondert een man zich terwijl de lift in kwestie zich laat zien. 'Nu gaat het bakkie wel omhoog, omdat ze er weer iets aan gedaan hebben.' De man twijfelt of dat zo blijft: 'Maar voor hoe lang, vraag ik me af.'

Rochdale plaatst nieuwe noodlift

Volgens Rochdale was de noodlift al eerder in gebruik, omdat in de omgeving meerdere reguliere liften worden vernieuwd. De klachten hebben inmiddels ook Rochdale bereikt, daarom is er een nieuwe noodlift geplaatst.

Wat volgens de woningcorporatie ook mee kan hebben gespeeld is het feit dat bewoners een speciale sleutel hebben voor de lift, om te voorkomen dat iedereen zomaar het gebouw in kan komen. Een paar van die sleutels vertoonden ook storingen, die zijn ook verholpen. Volgens Rochdale zou alles nu weer naar behoren moeten werken.