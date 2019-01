Stephanie deelt heftige foto in zoektocht naar getuigen ongeluk

Het ongeluk was eenzijdig. Stephanie viel op de Johan Huizingalaan om met haar scooter. Dat kwam volgens haar door een boomwortel in het fietspad. Nu is ze op zoek naar getuigen van het ongeval, om de schade te kunnen verhalen op de gemeente.

De gemeente wil alleen de schade vergoeden als getuigen het verhaal van Stephanie bevestigen, schrijft ze op Facebook. Maar het ongeluk was op 23 november. En Stephanie moest bloedend met de ambulance mee en heeft geen namen en nummers kunnen noteren van omstanders.

'Dus hoop ik dat de kracht van Facebook mij kan helpen', schrijft ze bij een foto waarop haar verwondingen te zien zijn. Ze zoekt vier getuigen, die ze op Facebook zo nauwkeurig mogelijk omschrijft.

Het bericht zette zij gisteren online en inmiddels is het ruim 300 keer gedeeld door andere Facebook-gebruikers. De eerste getuige is al gevonden, namelijk de ambulancemedewerker die Stephanie in haar auto had.