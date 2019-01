Amerikaanse burgemeester onder vuur om 'tienerprostitutie in Amsterdam'

De burgemeester van de Amerikaanse stad Warren krijgt bakken kritiek over zich heen na een uitspraak over de Amsterdamse Wallen. Volgens hem kun je daar naar bed met minderjarige prostituees.

Burgemeester Jim Fouts liet zich in het verleden regematig uit over zijn voorkeur voor jongere vrouwen, schrijven Amerikaanse media. Hij is zelf 76 jaar oud. De website Motor City Muckraker publiceerde deze week een opname met de Amsterdamse citaten. Die zouden dateren uit 2013.

Fouts, die burgemeester is van de op twee na grootste gemeente in de staat Michigan, deed de uitspraken tegenover een medewerker. 'Elke vorm van seks die je kunt bedenken is legaal [in Amsterdam]', vertelde hij over een trip naar Nederland. 'Je kon zelfs een zestienjarig meisje krijgen als je dat wilde.'

Het is de zoveelste aanwijzing dat Fouts wel van heel jonge vrouwen houdt. Het is niet de eerste keer dat hij in opspraak raakt door een geluidsopname. Twee jaar geleden onthulde dezelfde website dat Fouts zwarte mensen 'chimpansees' noemde en vrouwen 'opgedroogde kutten'. Toch is hij blijkbaar nog in functie.