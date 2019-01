Toeristen onwel door dampen van giftig gas in hostel

Twee Duitse toeristen zijn begin oktober onwel geraakt door het vrijkomen van een giftig gas na het gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hostel in Bos en Lommer. Ze zijn ziek geworden door de dampen van het middel en dat is mogelijk illegaal gebruikt. Daar wil de politie meer van weten en doet daarom een oproep in het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020.

De twee verbleven in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 oktober in een woning boven een hostel aan de Krelis Louwenstraat. De politie vermoedt dus dat de Duitsers onwel zijn geworden door het mogelijke illegale gebruik van het bestrijdingsmiddel.



Dat middel is in Nederland legaal voor professioneel gebruik, maar bij verkeerd gebruik kan het heel slecht aflopen. ‘Bij het gebruik van het middel ontstaat er een gas dat giftig is en zelfs dodelijk kan zijn. Het is dus heel belangrijk dat je weet hoe je daarmee om moet gaan. Hier is het mogelijk misgegaan en we willen graag weten wie daar verantwoordelijk voor is. Op dit moment hebben we niet genoeg duidelijkheid hierover en roepen we daarom de hulp van de kijker in', aldus de woordvoerder van de politie in Bureau 020.



Onderzoek wijst uit dat het middel een aantal dagen ervoor is gebruikt. Op last van de brandweer zijn na het incident de omliggende woningen en het hostel ontruimd en geventileerd.