Oost doet proef met afvalcontainers voor luiers

Stadsdeel Oost gaat een proef doen met afvalcontainers die speciaal bedoeld zijn voor luiers. Het materiaal van luiers is namelijk zeer geschikt voor recycling.

De 'luiercontainers' zullen vanaf het einde van deze week op vijf locaties in Oost worden geplaatst, waarvan twee bij locaties van kinderopvang Partou, en drie bij drogisterijen. De bakken zijn afgesloten, en alleen te gebruiken door mensen die zich voor de proef hebben ingeschreven.



Restafval

De gemeente wil graag het aantal restafval in de stad verminderen, en met de luierproef hopen zij te achterhalen of mensen bereid zijn om 'speciaal' afval te scheiden. Ook doet afvalwerkbedrijf AEB onderzoek naar manieren om luiers te recyclen, en hiervoor zijn natuurlijk luiers nodig. Dit doen zij in samenwerking met Procter & Gamble, ook wel bekend van Pampers. Zij zouden zelf baat kunnen hebben bij de gerecyclede 'onderdelen' van luiers.



In andere gemeenten in Nederland, waaronder Baarn en Bunschoten, worden luiers al apart ingezameld. Ook een aantal kinderdagverblijven doet dit al. De proef in Oost zal zo'n drie maanden duren.