Tassen groter dan een A4tje niet meer toegestaan in de Johan Cruijff Arena

De Johan Cruijff Arena verscherpt het tassenbeleid. Tassen, koffers en andere goederen die groter zijn dan 30 bij 21 bij 10 centimeter mogen het stadion niet meer in.

Het strengere tassenbeleid moet bijdragen aan de algehele veiligheid in het stadion. Daarnaast wordt er verwacht dat het zal leiden tot kortere wachtrijen bij de ingangen omdat de tassencontrole minder tijd zal kosten. Een directe aanleiding is er niet. Dit tassenbeleid zou op andere locaties, zoals de Ziggo Dome, ook goed werken. Dit laat een woordvoerder van het stadion weten.

Als je toch besluit een tas mee te nemen die groter is dan een A4-formaat, dan kun je deze tegen betaling kwijt in een kluisje op het ArenaPark. Bij de ingangen van het stadion is dit niet mogelijk. Bezoekers die vanwege medische redenen een tas, groter dan het toegestane formaat, kunnen contact opnemen met de organisatie van het evenement of de Johan Cruijff Arena.

De nieuwe regeling gaat komende zondag in, dan speelt Ajax de eerste competitiewedstrijd van het jaar tegen SC Heerenveen.