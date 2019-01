Katten vergiftigd in Willemsparkbuurt

Afgelopen dagen zijn in Zuid een aantal huisdieren aangetroffen met verschijnselen als sufheid of braken.

Reden voor de wijkagent om een waarschuwing te sturen in een Whatsapp-groep van de buurt. Ook geeft de agent eigenaren het advies om hun kat voorlopig even binnen te houden, in ieder geval totdat er meer duidelijkheid is over de dader.

Volgens het bericht is door een dierenarts in drie gevallen vastgesteld dat het om vergiftiging gaat. De katten hebben het - tenminste tot nu toe - wel overleefd.