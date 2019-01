Man gewond bij steekpartij in Amstelveen

Een man is vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij werd met een steekwond aangetroffen in de Ambrosiuslaan in Amstelveen.

De melding kwam rond 15.30 uur binnen. Zowel de politie als ambulances werden opgeroepen.

Het is nog onbekend hoe het slachtoffer er aan toe is. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de politie was hij nog wel aanspreekbaar.

Volgens getuigen belde het slachtoffer bij meerdere huizen aan om hulp te vragen. De politie vermoedt dat het verband houdt met een vechtpartij eerder op het Stadsplein. Het is nog onduidelijk waar de steekpartij plaatsvond.

De politie doet onderzoek naar de steekpartij. Iedereen met informatie wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.