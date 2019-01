Scooterrijder gewond bij botsing met taxi Slotermeer

Een scooter en een taxi zijn vanmiddag rond 16.00 uur in botsing geraakt op de kruising van de Burgemeester Fockstraat en de Burgemeester de Vlugtlaan.

De bestuurder van de scooter raakte hierbij gewond, en is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Wederom is een taxi zonder daklicht bij een ongeluk betrokken. Dit is zeker de zevende keer dat een taxi zonder daklicht de afgelopen twee maanden betrokken is bij een ongeval.