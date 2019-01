Gemeente: Halsema wist écht niet van molotovcocktails op ADM-terrein

Volgens burgemeester Halsema heeft ze niet gelogen toen zij tegenover de gehele gemeenteraad ontkende dat er strafbare feiten waren geconstateerd op het ADM-terrein. 'De burgemeester en het college waren niet op de hoogte van de aanwezigheid van molotovcocktails', aldus haar woordvoerder.

De oppositie reageerde geschokt nadat de deurwaarder, die door de eigenaar van het terrein was ingehuurd, vanochtend in De Telegraaf erkende de molotovcocktails wel degelijk te hebben gezien.

Een taxateur, ingehuurd door de gemeente, is de dag na de ontruiming samen met de deurwaarder het ADM-terrein opgegaan. 'Kennelijk hebben zij tijdens die ronde de molotovcocktails gezien, maar is dit niet aan de gemeente gemeld', aldus de woordvoerder van de burgemeester. 'De burgemeester wist van niets toen die vragen kwamen vanuit de gemeenteraad.'

Lees ook: Mogelijk wél molotovcocktails op ADM-terrein: 'Halsema heeft wat uit te leggen'

Volgens de gemeente wordt de ingehuurde taxateur niets kwalijk genomen, omdat het niet zijn taak was om dat soort details terug te koppelen. 'Hij was daar om de spullen op het terrein te taxeren.'

De donderdag na de ontruiming, de dag waarop burgemeester Halsema werd bevraagd over de kwestie, hebben de deurwaarder, de taxateur, de gemeente en de eigenaar van het terrein nog een afsluitende ronde over het terrein gedaan. 'Ook daarbij is de kwestie niet ter sprake gekomen', aldus de woordvoerder.

De foto van de molotovcocktails stond echter die donderdagochtend al in De Telegraaf en was de dag ervoor al te zien op Twitter. Burgemeester Halsema zegt tegen AT5 dat zij daarop actief bij de politie navraag heeft gedaan, maar hierop geen bevestiging heeft teruggekregen.