Wöber pas in de zomer verkocht aan Sevilla

Ajax en Sevilla FC hebben de transfer rondom Maximilian Wöber definitief afgerond. De Spaanse club huurt de verdediger voor de rest van het huidige seizoen van Ajax en op 1 juli wordt hij gekocht.

Sevilla betaalt 10,5 miljoen euro voor Max Wöber, die dit seizoen bij Ajax niet zeker was van een basisplaats. Het transferbedrag voor de Oostenrijkse voetballer kan door middel van bonussen nog oplopen tot maximaal 11 miljoen euro.

De linksbenige verdediger kwam in de zomer van 2017 over van SK Rapid Wien. In totaal speelde Wöber 39 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin één keer.