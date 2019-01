Zilveren Medaille voor politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg

Afzwaaiend politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg heeft vanmiddag de Zilveren Medaille van de stad Amsterdam ontvangen. Hij krijgt de medaille vanwege zijn grote bijdrage aan de veiligheid in de stad en het behartigen van de belangen van Amsterdam en zijn bewoners.

Aalbersberg kreeg de medaille uit handen van burgemeester Femke Halsema bij zijn afscheid in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

'Aalbersberg heeft door zijn werk als hoofdcommissaris de belangen van de stad en haar bewoners uitstekend behartigd. In de reorganisatie van de Nationale Politie heeft hij de Amsterdamse "eigenheid" weten te behouden en zich ingezet voor voldoende maatwerk op lokaal niveau', aldus de gemeente.

Lees ook: Hoofdcommissaris Aalbersberg blikt terug op zeven roerige jaren

Hij was eindverantwoordelijk tijdens grote evenementen, zoals de troonswisseling, het bezoek van president Obama en het optreden van de politie bij het steekincident op het Centraal Station. In 2011 werd hij verkozen tot lid van het Executive Committee van Interpol en was hij leider van de repatriëringsmissie na de ramp met vlucht MH17.

Aalbersberg verruilt Amsterdam voor Den Haag, waar hij als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de slag gaat.

Bij zijn afscheid krijgt Pieter Jaap Aalbersberg de Zilveren Penning van Amsterdam. Zeer verdiend! Dank ook voor jouw steun in mooie en moeilijke tijden bij #GVB pic.twitter.com/KRhdbs3IEJ — Alexandra v Huffelen (@AvHuffelen) January 16, 2019