Amsterdammers trainen voor WK Iron Man: 'Je moet er wel een beetje gek voor zijn'

Bijna vier kilometer zwemmen, honderdtachtig kilometer fietsen en een hele marathon lopen. Voor de meeste mensen is een van deze onderdelen al teveel. Niet voor Tjebbe Venema, Auke Geurts en Roy Lagerburg. De Amsterdammers trainen voor een wedstrijd met alle drie de elementen: het WK Iron Man op Hawaï.

De Iron Man Hawaï is een langere variant van de triatlon. Onder leiding van oud-Olympisch trainer Fedor Hes bereiden de mannen zich voor op deze zware opdracht. De wereldkampioenschappen zijn op zaterdag 12 oktober, maar eerst moeten ze zich nog plaatsen voor de wedstrijd. Dat gaan ze doen in Ierland.

'De mannen moeten bij de beste vier zitten om een ticket te bemachtigen', vertelt de trainer. 'De wedstrijd is in juni, het is nu januari. We hebben dus nog vijf maanden om ons voor te bereiden. Ik denk dat het wel lukt.'

Klein beetje gek

Tjebbe, Auke en Roy trainen negen keer per week voor het WK Iron Man: drie keer zwemmen, drie keer hardlopen en drie keer fietsen. 'In totaal gaat er tussen de vijftien en twintig uur per week inzitten naast een fulltime baan. Dus ja, er blijft heel weinig tijd over voor andere dingen. Je moet wel een klein beetje gek zijn om dit te doen', vertelt Tjebbe.

Naar de kroeg gaan zit er dan voor de mannen ook niet meer in. 'Nou, een of twee keer per jaar ben ik er nog te vinden. Dan gaan we helemaal los', vertelt Auke lachend. 'Tot 23.00 uur.'