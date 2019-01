Ajax-fans hebben na vier jaar eindelijk weer een supportershome

Volgende week is het precies vier jaar geleden dat het supportershome van Ajax aan de noordzijde van de Arena tot de grond toe afbrandde. Vanaf dat moment leek het lang onzeker of er ooit nog een speciale plek voor supporters zou komen, vanavond opende Marc Overmars officieus het nieuwe home in het zuidelijke gedeelte van de garage van de Johan Cruijff Arena. Vanaf aanstaande zondag als Ajax de competitie thuis hervat tegen Heerenveen is iedereen welkom voor een biertje.

Het is de ochtend van vrijdag 23 januari 2015 als Marcel, beheerder van het supportershome een belletje krijgt van een medewerker. Het honk staat in brand en het ziet er niet goed uit, krijgt hij te horen. Het eerste wat er door hem heen schiet is de hoeveelheid gedenkwaardige Ajax-spullen die in het honk staan, waaronder bijvoorbeeld het beroemde houten bankje van Bobby Haarms.

Nieuwe spullen

Vanuit verschillende hoeken worden meteen nieuwe spullen aangeboden. Klaas Jan Huntelaar, die op dat moment de goals maakt bij Schalke 04, geeft via Twitter aan shirts op te sturen naar Amsterdam. Ook John Heitinga doet mee. In het nieuwe supportershome is te zien dat veel ex-spelers zich aan die belofte hebben gehouden.

Aan de muur hangen onder andere wedstrijdshirts van keeper Maarten Stekelenburg en Daley Blind. In de bars in het home zitten achter plexiglas wedstrijdkaartjes van gedenkwaardige wedstrijden die Ajax speelde. Toch is het hoogtepunt de nagebouwde bestuurderscabine van tram 9. Vanachter het voorraam zullen straks verschillende dj's de ruimte van extra sfeer voorzien.

Lees ook: Beheerder dolblij met nieuw supportershome: 'Leek wel Ajax-Feyenoord, toen we weer wonnen'

Direct na het afbranden van het home wordt er gesproken over een nieuwe plek voor de supporters. Er zijn op dat moment al gesprekken gaande tussen de gemeente, Ajax en de supporters over een nieuwe plek voor het home aan de zuidzijde van het stadion. Het is een kwestie van vergunningen rond krijgen zei Marcel destijds. 'Het bouwen van het honk is geen probleem, dat is in een paar maanden gedaan', maar het loopt anders. Onder andere een rechtszaak met een horecaondernemer in de buurt van het nieuwe honk zorgt ervoor dat het lang duurt voordat de kogel door de kerk is.

Nieuwe honk 'hufterproof'

In de basis zal de functie van het supportershome niet anders zijn dan die altijd geweest is: een plek waar Ajax-fans hun liefde en ongenoegen over het reilen en zeilen van hun club met elkaar kunnen delen. Een groot verschil is dat ze in de oude situatie ook nog een oogje in het zeil konden houden tijdens de training van Ajax 1, dat gebeurt momenteel achter gesloten deuren op Sportpark De Toekomst. Het nieuwe home is gevestigd in de garage aan de zuidkant van de Johan Cruijff Arena. Het feit dat de ruimte inpandig is, en geen losstaande houten keet, maakt de plek een stuk minder interessant voor brandstichters.

Lees ook: Ajax krijgt nieuw supportershome in parkeergarage Arena

Geen daders gepakt

Uit sporenonderzoek van de politie blijkt een paar dagen na de brand dat de oorzaak brandstichting is. Er worden beelden getoond en aan de hand van die beelden komen tips binnen, maar die leiden niet tot een aanhouding. Uiteraard wordt er ook gespeculeerd over de daders, een paar dagen na de brand staat de Klassieker in de Arena op het programma, volgens sommigen zouden Feyenoordfans achter de brandstichting zitten, maar bewijzen zijn er niet. Tot op de dag van vandaag is de zaak onopgelost.

AT5 was aanwezig bij de officieuze opening van het supportershome en aanstaande vrijdag krijgt AT5 een rondleiding in het home van beheerder Marcel. Een reportage zal later die dag te zien zijn op de website.