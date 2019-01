Waarom is Roderick Leta (29) doodgestoken? Politie zoekt informatie

De politie is hard op zoek naar mensen die meer weten over de steekpartij die zondag plaatsvond in de Reigersbergenstraat in West. Daarbij kwam de 29-jarige Roderick Leta om het leven. Waarom hij het slachtoffer was, is ook voor de politie nog een raadsel.

Rond 19.15 uur komt zondagavond de melding binnen bij de politie van een vechtpartij op de Van Reigersbergenstraat waarbij iemand gewond zou zijn geraakt. Ter plaatse treft de politie inderdaad de zwaargewonde Roderick Leta aan. Hij is meerdere malen gestoken en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar overlijdt hij later op de avond.

Lees ook: Man ernstig gewond bij steekpartij in West

Daarop start de politie een groot onderzoek en nog dezelfde avond houden ze een 31-jarige man aan. Op dit moment denkt de politie echter niet dat hij de persoon is die het slachtoffer heeft neergestoken. Ze onderzoeken nog wel zijn rol in het incident, maar hij is vrijgelaten.

Lees ook: Slachtoffer (29) overleden na steekpartij in West, verdacht (31) aangehouden

Gisteren is er opnieuw iemand aangehouden. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Toch zoekt de politie nog meer getuigen. Vooral om achter het motief van het incident te komen. Leta was geen bekende van de politie en hield zich niet bezig met criminele activiteiten.

Lees ook: Bloemen op plek fatale steekpartij Van Reigersbergenstraat

De politie vraagt iedereen die iets gezien of gehoord heeft zich te melden. Leta reed eerder op de avond over de Jan van Galenstraat in een zwarte Fiat 500. Ook had hij een zwart crossover-tasje bij zich. Dit tasje is niet gevonden op de plaats delict en bij Leta thuis. Daar is de politie nu ook naar op zoek.