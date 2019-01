Aangetroffen molotovcocktails ADM werden gebruikt voor 'winterspelen'

Het mysterie rond de foto van de molotovcocktails, die na de ontruiming van het ADM-terrein aangetroffen zouden zijn, lijkt opgelost.

Volgens een tweet van Mike Muller, journalist van De Telegraaf, zouden de brandbommen klaar hebben gestaan en werden ze gevonden tijdens de ontruiming van het terrein. Woordvoerder van het ADM-terrein, Hay Schoolmeesters, zegt dat de brandbommen werden gebruikt voor het onderdeel 'molotovcocktail werpen' tijdens de jaarlijkse 'winterspelen'.

Flessen met etiketten

In een filmpje op Youtube, gemaakt door een bezoeker en een bewoner van het ADM-terrein, is een compilatie te zien van de winterspelen uit 2013. Volgens Schoolmeesters werden er tijdens de winterspelen een soort padvindersspelletjes gespeeld op het terrein, waar zowel bewoners als bezoekers aan mee konden doen.

Molotovcocktail werpen was een van de onderdelen en is ook te zien (na 10.30 minuten) in de compilatie. 'De flessen zijn relikwieën die een bewoner heeft bewaard als aandenken aan een van de edities van de winterspelen' zegt Schoolmeesters. Op de etiketten van de flessen staat het logo van ADM met daaronder de tekst 'winter games'.

Niet eerder aan de bel getrokken

De foto leidde afgelopen week tot veel discussie. De eigenaar van het ADM-terrein zou na de ontruiming in een ruimte visdraad, gasflessen en molotovcocktails hebben aangetroffen. Burgemeester Halsema ontkende dit vorige week tijdens de commissie Algemene Zaken.

Schoolmeesters zegt tegen AT5 dat hij aan de bel had kunnen trekken om verwarring over de aangetroffen brandbommen te voorkomen, maar wilde er naar eigen zeggen geen extra aandacht aan besteden. 'Wij hebben geen voorbereidingen getroffen om in de weer te gaan met molotovs tijdens de ontruiming, ook De Telegraaf heeft zijn eigen perceptie, maar of deze perceptie de waarheid treft is wat ons betreft geen enkele vraag', aldus de woordvoerder van de voormalige ADM-bewoners.