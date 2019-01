Betrokken auto aanrijding 9-jarig meisje gevonden, bestuurder meldt zich

De auto die vanochtend betrokken was bij de aanrijding met een 9-jarig meisje op de hoek van de Admiraal de Ruijterweg en de Jan van Galenstraat is door de politie gevonden in Amsterdam West. Niet veel later heeft de 33-jarige bestuurder zichzelf gemeld bij de politie.

Vanochtend rond 08.30 uur vond het ongeluk met de taxi en het meisje plaats. Na de aanrijding ging de bestuurder van de taxi er vandoor. Even daarvoor was de auto ook al met een fietser in aanraking gekomen.

Het meisje werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Buurtbewoner

'Vier meter voorbij het zebrapad is ze aangereden. Ze was met een groepje, er waren nog meer kinderen bij', vertelt een buurtbewoner.

De man is niet verbaasd over het feit dat er opnieuw een taxi betrokken is bij een verkeersongeval. Hij vindt dat chauffeurs meer rijervaring nodig hebben. 'Je moet minstens vijf á tien jaar in de auto hebben gezeten om te weten hoe het verkeer reageert. Stucen kan ik ook niet binnen twee jaar, je kan de handelingen wel, maar voor het het vak stucen moet je vijf jaar meedraaien.'

Het is daarnaast ook niet de eerste keer dat de man een ongeval heeft zien gebeuren op het kruispunt tussen de Jan van Galenstraat en de Admiraal de Ruijterweg. 'Midden in de nacht hoor je altijd blik op blik, ijzer op ijzer. Dan ga je kijken en ligt er een scooter plat, twee scooters op elkaar of een auto tegen een scooter.'