Politie hoopt op doorbraak: vijf Amsterdamse zaken op nieuwe coldcasekalender

De politie heeft vandaag wederom een coldcasekalender uitgebracht. Dit jaar staan er vijf onopgeloste Amsterdamse zaken op.

De meeste moordzaken in Nederland worden opgelost, maar sommige onderzoeken belanden op de plank, omdat er te weinig aanknopingspunten zijn. Sinds een aantal jaar wordt daarom een coldcasekalender uitgebracht.

De kalender wordt verspreid in gevangenissen en bij de reclassering in de hoop dat iemand met nieuwe tips komt. In deze uitzending van Bureau 020 behandelen we drie Amsterdamse zaken die op de kalender staan. Hieronder een overzicht van alle zaken die een link met de stad hebben.

1972: Vermissing

Alwin Sterk groeide op in Ede en was ten tijde van zijn vermissing bijna 21. Hij woonde in de studentenflat Zilverberg in Noord samen met een vrouw. Alwin was ingeschreven voor een opleiding aan de sociale academie en bevond zich in het alternatieve circuit en deed vrijwilligerswerk bij de geweldloze weerbaarheid. Kort voor zijn vermissing op maandag 24 april, heeft hij nog een kaart gestuurd naar zijn familie. Sindsdien is niks meer van hem vernomen.

1992: Lichaamsdelen in de grachten

In de Lauriergracht en Prinsengracht worden op 6 september 1992 verschillende lichaamsdelen gevonden van een vrouw. Een uur later wordt er een melding gedaan van een drijvende grijsblauwe koffer in de Egelantiersgracht. Daarin worden nog meer lichaamsdelen aangetroffen. De vingertoppen en tenen zijn afgesneden. Het gaat om een vrouw en ze is vermoedelijk tussen de 25 en 45 jaar oud, tussen de 1,60 en 1,70 meter lang en heeft een normaal tot gezet postuur. Ze heeft donkerblond (gebleekt) haar en haar baarmoeder was operatief verwijderd. Haar hoofd is nooit aangetroffen.

2004: Onderlichaam in sporttas

In het IJ wordt op 17 mei een sporttas gevonden door een binnenvaartschipper. In de sporttas zit een onderlichaam van een vrouw met benen en voeten. In de sporttas zit ook een schort van het merk De Berkel met een opdruk. Het slachtoffer is vermoedelijk tussen de 16 en 35 jaar oud en is 1.60m lang. Ze droeg ondergoed van het merk After Eden en had bruinkleurige jeans aan van het merk Hui Yang, maat S. Haar schoenmaat is opvallend klein, maat 34.

2004: Vermissing

Jack de Bakker (50) reist regelmatig vanuit Amsterdam naar Thailand en Brazilië. Hij heeft zelfs een woonadres in Thailand en was daar in 2004. Maar sinds 15 oktober 2004 is er geen contact meer met hem geweest. In november 2004 kwam hij niet opdagen bij een afspraak in Brazilië. Bijzonder aan de zaak is dat zijn fiets is verdwenen en zijn buiktasje met papieren, paspoort en geld thuis zijn aangetroffen.

2011: verkrachting en mishandeling bejaarde

De politie krijgt op 15 oktober een melding van een 85-jarige vrouw aan het Berlagehof. Zij verklaart dat er een man haar badkamerraam heeft ingeslagen en naar binnen is geklommen. De man is met behulp van een tuinstoel op het dak gekomen en heeft met een stoelpoot de ruit ingeslagen. Binnen heeft hij de hoogbejaarde vrouw verkracht, geslagen en een poging gedaan haar te wurgen. Hij gaat er met haar identiteitskaart, portemonnee en sieraden vandoor en laat haar voor dood achter. In het ziekenhuis blijkt dat ze gebroken ribben en een gebroken nekwervel heeft. Ze heeft de traumatische ervaring nooit kunnen verwerken, zes maanden na het incident overlijdt ze.

In Bureau 020 ook aandacht voor drie van deze zaken.