Ajax met hulp van Wöber in wereldtop op de transfermarkt

Door de transfer van Maximilian Wöber naar Sevilla is Ajax drie plekken gestegen in het klassement van clubs met het hoogste transfersaldo van dit decennium.

Dat heeft Voetbal International uitgerekend. De lijst houdt vanaf het seizoen 2010/11 bij hoeveel voetbalclubs uitgeven aan transfers en wat ze er aan verdienen. Ajax gaf sinds dat jaar ongeveer 170 miljoen euro uit, maar verdiende tegelijkertijd ook 324 miljoen euro. Een mooie winst van 154 miljoen euro dus.

Door dat resultaat staat Ajax zesde op de lijst van beste preseterende clubs. Op de eerste plaats staat Benfica. Zij maakte dit decennium liefst 464 miljoen euro winst. Ajax houdt de concurrentie in eigen land ver achter zich. De nummer twee in Nederland is AZ met een winst van 114 miljoen euro. Daarna komt niet PSV of Feyenoord, maar FC Twente met 88 miljoen euro, dan pas de clubs uit Eindhoven (71 miljoen euro) en Rotterdam (56 miljoen euro).