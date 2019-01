Vlieger Amsterdam Light Festival permanent te zien aan de Sloterplas

Stadsdeel Nieuw-West heeft er een lichtkunstwerk bij. The Light Kite werd gisteravond aan de Sloterplas onthuld door portefeuillehouder Kunst & Cultuur, Ronald Mauer.

Het kunstwerk, van kunstenaarsduo 'Tijdmakers' (Saskia Hoogendoorn en Lieuwe Martijn Wijnands), maakte in 2016 onderdeel uit van het Amsterdam Light Festival. Destijds was The Light Kite te zien aan de Amstel, nu is het aangekocht door stadsdeel Nieuw-West.

De vlieger brandt aan de westoever van de Sloterplas, vlakbij het Sloterparkbad. Het kunstwerk gaat elke avond tegelijk aan met de straatverlichting. Het kunstwerk heeft bij elkaar een kleine 50.000 euro gekost.