Rechter: ADM-terrein terecht ontruimd door gemeente

De voormalige bewoners ADM-terrein mogen niet terugkeren en krijgen ook geen alternatief voor de slibvelden toegewezen. Dat heeft de voorzieningenrechter vanmiddag bepaald.

De oud-bewoners van het ADM-terrein spanden een kort geding aan tegen de gemeente en de staat, omdat zij vinden dat de gemeente het verzoek van de Verenigde Naties (VN) niet naast zich neer had mogen leggen.

ADM'ers vonden dat de ontruiming had moeten worden uitgesteld totdat een speciaal comité van de VN hun zaak had beoordeeld. De gemeente heeft de ADM'ers een plek aangeboden op de slibvelden in Noord, maar de meesten zijn niet blij met deze tijdelijke locatie. Ze vroegen daarom eerder aan het VN-comité om naar hun situatie te kijken.

Wrakingsverzoek

De zaak werd eerder geschorst omdat de advocaat van de ADM'ers een wrakingsverzoek had ingediend. Hij vond dat de rechter vooringenomen en daarmee partijdig was. De rechter oordeelde namelijk de dag daarvoor dat de ontruiming op maandag 7 januari door mocht gaan. Volgens de advocaat ging hij daarmee zelf ook tegen de VN-verdragen in.

Het wrakingsverzoek werd door de wrakingskamer afgewezen en de zaak ging afgelopen dinsdag met dezelfde rechter verder.