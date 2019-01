Alsnog 36 maanden celstraf voor brute verkrachting op het Brettenpad

Enes P., de verdachte van een gewelddadige verkrachting op het Brettenpad in West, heeft vandaag in hoger beroep toch nog een celstraf opgelegd gekregen van 36 maanden. In 2017 werd P. nog vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

In mei 2015 heeft Enes P. een toen 27-jarige vrouw van haar fiets gesleurd en in de bosjes langs het fietspad verkracht. Dat gebeurde op het Brettenpad, het pad tussen de Haarlemmerweg en het Westelijk Havengebied.

DNA-match

Een jaar later, in mei 2016, werd P. gearresteerd na een DNA-match in een politieonderzoek. Toch werd P. na de rechtszaak vrijgesproken, want het DNA-materiaal zou te slecht zijn geweest en te weinig betrouwbaar.

Toch zijn het diezelfde DNA-sporen die nu alsnog tot een veroordeling hebben geleid. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep en liet een tweede onderzoek met betere technieken uitvoeren. Die resultaten bleken wel betrouwbaar genoeg en daarom moet Enes P. nu 36 maanden de cel in.