Zwaargewond aangetroffen man in woning Werengouw overleden

De man die in de nacht van zondag op maandag zwaargewond werd aangetroffen in een flatwoning aan de Werengouw in Noord, is woensdag overleden.

De politie trof de man rond 4.00 uur aan in de woning in de Waterlandpleinbuurt. Hij is toen naar het ziekenhuis overgebracht, maar woensdag aan zijn verwondingen overleden.

De recherche doet nog onderzoek naar de toedracht van het geweldsincident, maar vermoedt dat de verwondingen van de man zijn ontstaan door mishandeling. Ook vermoedt de recherche dat de aanleiding van de mishandeling in de relationele sfeer ligt.

Om die reden werd diezelfde nacht een 57-jarige man aangehouden, die die nacht ook in de woning aanwezig was. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling. Die man is vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft voorlopig vastzitten.