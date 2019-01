Drugsbestelservice 'deals on wheels' opgerold in onderzoek op Oostelijke Eilanden

Een 51-jarige Amsterdamse restauranthouder wordt verdacht van het runnen van een jarenlange drugsbestelservice in de stad. De telefonisch bestelde heroïne werd per fiets afgeleverd door 'deals on wheels', zoals een trouwe klant de service noemde.

De politie en het OM kwamen de restauranthouder op het spoor toen zij onderzoek deden op de Oostelijke Eilanden, vanwege de moord op de onschuldige Mohamed Bouchikhi in een speeltuingebouw op Wittenburg. 'Wat was daar toch aan de hand, vroegen politie en het OM zich af? Bij een zoektocht naar de mogelijk onderliggende drugshandel kwam de politie uit bij het Oosterpark en het gebied rond de Dappermarkt', aldus het OM.

Leidinggevende

De restauranthouder wordt gezien als de leidinggevende van de criminele organisatie. Hij zou volgens kopers en betrokkenen vier fietskoeriers hebben aangestuurd. Die verdenking wordt gesterkt door tapgesprekken en observaties.

Witte envelopjes

In de woning van de verdachte heeft de politie in de trapkast een zwarte plastic tas aangetroffen met witte kleine envelopjes en een zakje met heroïne. In dezelfde kast hing ook een plastic tas met een grote hoeveelheid voorgevouwen envelopjes. In de slaapkamer werden nog eens tien plastic tassen gevonden, gevuld met lege witte envelopjes.

Ook werden een aantal telefoons die met de deallijn verband houden aangetroffen en een grote digitale weegschaal. In de woning werd tevens 16.000 euro contant geld gevonden en drie doorzichtige boterhamzakjes met in totaal 15.000 euro.

'Grof geld verdiend'

De officieren van justitie zeiden vanmiddag tijdens de inhoudelijke behandeling dat de Amsterdammer grof geld heeft verdiend met zijn activiteiten. Het OM zal de rechtbank op een later moment vragen het geld dat hij zou hebben verdiend af te pakken. Er is reeds beslag gelegd op auto's en geld.

Tegen de man wordt vijf jaar cel geëist. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.