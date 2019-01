Negenmaandenbeurs laat kersverse ouders het DNA van hun baby's testen

Tijdens de komende editie van de Negenmaandenbeurs in de RAI, kunnen ouders het DNA van hun baby laten testen. Door middel van de test kunnen ze vijf persoonlijke eigenschappen van hun kind te weten komen.

De test is ontwikkeld door het bedrijf Analyse Me, dat ook al DNA-testen voor volwassenen in de markt heeft. Deze nieuwe soort test is speciaal voor pasgeboren baby's.

Vijf eigenschappen

Met de test kun je specifiek vijf persoonlijke eigenschappen van de baby achterhalen, waaronder de definitieve oogkleur. Ook kom je te weten of het kind bittere smaakstoffen proeft en of hij/zij het snelheidsgen heeft, of er een grotere kans is om lactose-intolerantie te ontwikkelen en of het kind later zal opgroeien als 'denker' of als 'doener'.

Namens het bedrijf zullen op de beurs personen aanwezig zijn om de nieuwste DNA-testen voor baby's te promoten. Ouders kunnen dan online een kit bestellen en thuis het wangslijm van hun baby afnemen. Drie tot vier weken later krijg je een gepersonaliseerde video toegestuurd waarin de vijf kenmerken van je baby worden onthuld.

Bij de video krijg je dan ook een oorkonde en een rapport met achtergrondinformatie.

'Grappig kraamcadeau'

Een woordvoerder van de Negenmaandenbeurs noemt het unieke van deze test dat er nu ook voor baby's een 'leuke' manier is om het DNA te testen. 'Waar het normaal medisch is, is het hier voor de fun. Nu kun je het bijvoorbeeld aan iemand anders geven, als een leuk kraamcadeau.'

De Negenmaandenbeurs start op 20 februari. Op dezelfde dag lanceert Analyse Me hun DNA-test voor baby's.

DNA-testen niet zonder risico

Landelijk gezien liggen DNA-testen onder een vergrootglas. Zeker na een aflevering van Radar van september vorig jaar bestaat er controverse rond de testen. In de uitzending kwam naar voren dat bedrijven die dergelijke testen aanbieden, data over het DNA van mensen verzamelen. Dat verzamelen kan de privacy schenden. PvdA, D66 en GroenLinks gaven aan Kamervragen te stellen. D66 noemde de praktijk ook 'zeer gevaarlijk'.