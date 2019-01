Vriend doodgestoken Roderick Leta vol ongeloof: 'Extreem onterecht'

Joey Schaar kan het nog steeds niet geloven. Afgelopen maandagmiddag hoorde hij dat zijn goede vriend Roderick Leta, ook bekend als Fred, om het leven is gekomen tijdens een steekpartij. 'Het is nog steeds onwerkelijk en extreem onterecht.'

Eerst dacht Joey dat hij in de maling werd genomen. De twee haalden continu grappen met elkaar uit en dat was dan ook het eerste dat in zijn hoofd opkwam. 'Hij was niet kwaadaardig en deed geen foute dingen. Als je die dingen niet doet, hoe kan dit je dan overkomen? En toen dacht ik; dit kan niet waar zijn', vertelt Joey.

De twee leerden elkaar kennen op de middelbare school en werden dikke vrienden. Joey kijkt terug met mooie herinneringen op hun vriendschap. 'We gingen Fred altijd hypen van; ga je opdrukken, en dan was hij in Loetje zich aan het opdrukken met een heel vol restaurant.'

Joey noemt Roderick 'totaal onberekenbaar'. Hij wist nooit of zijn vriend hem in de maling nam: 'De kans dat hij jou in de zeik nam was heel groot, dus je trapte er eigenlijk ook altijd in'. Hij kende niemand die de gekkigheid had zoals Roderick.

Ouderwets lachen

De laatste keer dat de vrienden elkaar zagen was in december. En ook toen werd er weer ouderwets gelachen. 'We gingen sushi eten en iemand deed een beetje wasabi onder zijn sushi toen hij even niet keek. Toen dacht hij dat hij zure sushi had. Das was heel leuk', vertelt Joey, denkend aan die avond. 'Dat soort dingen, dat is hoe ik terugdenk aan Fred.'

Het ergste van het overlijden van zijn vriend vindt Joey dat Roderick 'niet zijn vleugels heeft kunnen uitslaan'. 'Het op zich zelf wonen en dat soort zaken, zover is het niet gekomen. Dat dat hem ontnomen is vind ik het ergst', aldus Joey.

Raadsel

Waarom Roderick Leta het slachtoffer was, is nog een raadsel. Hij werd zondagavond neergestoken in de Van Reigersbergenstraat in West. Dezelfde avond is er een 31-jarige man aangehouden, die later is vrijgelaten. Gisteren is er opnieuw iemand aangehouden, een 20-jarige Amsterdammer. Toch vraagt de politie iedereen die iets gezien heeft zich te melden.