Vereniging Ons Suriname viert honderdjarig bestaan met expositie

De Vereniging Ons Suriname bestaat morgen honderd jaar. In deze eeuw had de stichting meerdere functies, van politiek en activistisch tot vooral een opvangnet na de massale komst van Surinamers naar Nederland in de jaren zeventig. Een fototentoonstelling brengt de roerige geschiedenis in beeld.

Wijzend op de oudste foto in de expositie vertelt oud-voorzitter Delano Veira over de Bond voor Surinamers, die pas later de huidige naam Vereniging Ons Suriname (VOS) kreeg. Op de foto staat een groep mensen met in het midden Julius Gemmel, ambtenaar bij de gemeente Amsterdam en de eerste voorzitter van de bond.

De bond werd in 1919 opgericht om de sociale contacten tussen Surinamers in Nederland te bevorderen. Deze had als doel de kennis over Suriname te verspreiden en zette zich in voor de belangen van hun leden. 'In 1920 namen ze een motie aan tegen rassendiscriminatie, want een of andere club in Dordrecht had Surinamers een ondergeschikt gepeupel genoemd', vertelt Veira.

Onafhankelijkheid

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er meer Surinamers naar Nederland, vooral jongeren die gingen studeren in Amsterdam of Leiden. In de jaren '40 kreeg de bond een nieuwe impuls en de huidige naam. De bond ging samen met de Bond van Surinaamse Arbeiders en zo ontstond de Vereniging Ons Suriname.

Ons Suriname kreeg in de jaren '50 een nieuw bestuur en ontwikkelde al snel een politiek karakter. VOS streefde naar onafhankelijkheid van het moederland Suriname. Voordat deze onafhankelijkheid zo ver was, kwam begin jaren zeventig de stroom Surinamers echt op gang.

'Het waren Surinamers die vluchtten voor de onafhankelijkheid en liever bij Nederland bleven. Dat waren hele grote groepen. Mensen verkochten stante pede hun huis en kwamen in de winter met hun slippers en korte broek aan op Schiphol', vertelt Vincent Soekra, de huidige voorzitter van VOS.

Kraken in de Bijlmer

Na de onafhankelijkheid in 1975 en de militaire coup in 1980 stappen nog meer Surinamers op het vliegtuig. Ons Suriname kreeg toen vooral een sociaal karakter en bekommerde zich om het lot van de nieuwkomers. Nederland had geen rekening gehouden met deze toestroom en dat zorgde voor problemen, vooral qua huisvesting.

'Die wantoestanden waren ongelofelijk. Later ontdekte men dat er in de Bijlmer huizen leegstonden. Dus er kwam een enorme kraakactie op gang. De vereniging hielp toen met de eerste noden', vertelt oud-voorzitter Delano Veira.

Het Slavernijmuseum

Nu focust VOS zich vooral op kunst en cultuur als motor van emancipatie en educatie. Samen met The Black Archives wordt er nu gewerkt aan het Slavernijmuseum in 'hun' pand aan de Zeeburgerdijk in Oost.

Soekra: 'Een plek waar eigenlijk iedere Amsterdammer, scholier en toerist naartoe moet om iets op te snuiven van de zwarte cultuur, met name de Surinaamse cultuur.'