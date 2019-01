Vader Nouri verrast supportershome met debuutshirt

De vader van Abdelhak Nouri heeft gisteravond een bezoek gebracht aan het nieuwe supportershome van Ajax. Hij bood daarbij het debuutshirt van Nouri's eerste wedstrijd in Ajax 1 aan.

'Hoe trots kan je weer zijn na een geweldige opening. Voor de supporters kregen we vanavond wel een hele verrassing', schrijft het Supportershome op Facebook. 'Heb echt vele berichten en complimenten gehad maar deze kwam echt even aan, wat een respect van de familie van Nouri.'

Het supportershome werd woensdagavond door Marc Overmars officieus geopend. Het nieuwe home is in het zuidelijke gedeelte van de parkeergarage van de Johan Cruijff Arena. Het vorige honk brandde begin 2015 af nadat er brand was gesticht.

Abdelhak Nouri zakte anderhalf jaar geleden in elkaar tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk. Hij liep ernstig hersenletsel op en ligt sindsdien in een coma. Afgelopen augustus zei zijn broer dat Nouri's neurologische status iets was verbeterd.