Schaatskoorts neemt toe, volgend weekend kans op eerste ijspret

Het wordt weer kouder in de stad. En dus begint het bij de schaatsliefhebbers weer te kriebelen. De grote vraag is dus: kunnen de ijzers al uit het vet worden gehaald?

Goed nieuws! Volgens Weeronline is er inderdaad een kans dat we eind volgende week op de ijzers kunnen staan. Al zijn daar ook wel meteen een aantal mitsen en maren aan verbonden. Zo lijkt bewolking roet in het eten te kunnen gaan gooien en is schaatsen op de grachten nagenoeg uitgesloten.

Lees ook: Schaatsen op Museumplein: 'Hoe moet je remmen?!'

Komend weekend begint het goed met matige vorst. Daarvan is sprake als de temperatuur zo'n 5 graden onder nul ligt. Vannacht gaan we dat nog niet halen door een beetje bewolking, maar de rest van het weekend gaat het dus flink vriezen. Dat is goed nieuws voor de schaatsbaantjes omdat het water op deze banen altijd even tijd nodig heeft om af te koelen.

Lees ook: Schaatsers zakken door het ijs op Prinsengracht

Daarna is er nog een periode vorst nodig om ook echt te kunnen schaatsen en daar moeten we even op wachten. Dinsdag en woensdag lijkt het eerst minder te worden. Met maar een paar graden vorst in de nacht en overdag temperaturen van boven de nul graden, schiet het dan niet op. Later in de week wordt er echter oostenwind verwacht.

Kijk ook: LIVE: Schaatsen op de Amsterdamse grachten

En die neemt veel kou met zich mee. Daarom heeft Weeronline hoop dat er volgend weekend op de kleine baantjes en slootjes geschaatst kan worden. De plekken met diepere wateren, zoals de grachten zijn echter uitgesloten. Daarvoor zullen we eerst een periode strenge vorst moeten hebben en dat lijkt er nog niet in te zitten.

Op diverse plekken in de stad zijn inmiddels veldjes opgespoten, zoals bij Tuinen van West.