Omstanders West grijpen voortvluchtige autodieven

Omstanders hebben vrijdagmorgen in West geholpen met het pakken van twee voortvluchtige autodieven.

De politie kreeg vrijdagmorgen meldingen binnen van een wagen die 'raar rijgedrag' vertoonde. Toen een motoragent de bewuste auto zag, zette hij de achtervolging in.



De bestuurder van de auto ging er vandoor, maar hij reed zichzelf al snel klem in de opengebroken Lumeijstraat in West. Twee jonge verdachten sprongen uit de auto en gingen er rennend vandoor, achtervolgd door een motoragent.



De eerste verdachte kon al snel, met hulp van omstanders, worden gepakt. De tweede verdachte slaagde er in eerste instantie in om uit de handen van de politie te blijven. Maar iets verderop in de straat besloten andere omstanders om ook in te grijpen. Een man, die in bovenstaande video zijn fiets neergooit en de achtervolging inzet, slaagt er uiteindelijk in de verdachte te pakken. Hij is overgedragen aan de politie.