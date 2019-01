Gemeente maakt 150 miljoen euro vrij om schonere stad te worden

De gemeente heeft zichzelf ambiteuze doelen gesteld op het gebied van klimaat. Zo wil het de CO2 uitstoot flink terugbrengen en in 2040 aardgasvrij zijn. Daarvoor gaat het stadsbestuur de komende zes jaar 150 miljoen euro uittrekken.

De CO2 uitstoot in de stad moet, ten opzichte van 1990, in 2030 met 55 procent en in 2050 zelfs met 95 procent zijn teruggedrongen. Daarvoor gaat het college op een aantal gebieden aan de slag. De gebouwde omgeving is nu goed voor 28 procent van alle uitstoot. Door alleen nog maar energieneutraal te bouwen moet hier een grote slag geslagen worden.

Lees ook: Wethouder Duurzaamheid luidt 'noodklok' Westertoren om klimaat

Daarnaast wordt de opwekking van zonne- en windenergie sterk uitgebreid, moet al het verkeer binnen de gemeentegrenzen in 2030 uitstootvrij zijn en moeten ook de haven en industrie de omslag naar schone energie maken. Om aardgasvrij te worden, gaat de gemeente tot 2040 bestaande wijken één voor één van het gas halen.

Lees ook: Van der Pekbuurt gaat als eerste Amsterdamse wijk van het aardgas af

De gemeente wil ook de Amsterdammer bij de plannen betrekken. 'We weten al veel over wat er moet gebeuren om onze doelen te behalen, maar willen ook de collectieve kennis van de stad benutten. Daarom gaan we het gesprek aan', aldus wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck.