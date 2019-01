OM eist tot 18 jaar cel tegen verdachten fatale flatbrand Diemen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 16, 17 en 18 jaar celstraf geëist tegen drie personen die verdacht worden van fatale brandstichting in een studentenflat in Diemen op 19 juli 2017. Bij de brand kwam de 27-jarige David Swart om het leven.

Twee van de verdachten, Gilermo I. en zijn zus Simona (27 en 24 jaar), hebben bekend de brand te hebben gesticht, omdat zij de verzekering wilden oplichten. De derde verdachte, de 27-jarige Rachied V., ontkent betrokken te zijn geweest bij de brandstichting.

Spreekrecht

Een aantal nabestaanden van de omgekomen Swart maakt tijdens de zitting gebruik van hun spreekrecht. De vader van het slachtoffer spreekt de verdachten als eerst toe. 'Ik ben gevangen in mijn eigen leven, en dat gun ik jullie ook. Onpasselijk idee dat jullie straks jullie kinderen weer mogen zien. Waarom mogen jullie dat wel, en ik mijn Daaf niet? Ik heb een hartaanval overleefd, en waarvoor? Om mijn eerstgeborene te begraven? Elke dag dat ik mijn ogen open doe, vervloek ik jullie.'

De rechtbank vraagt bent u er klaar voor? 'Hier ben je nooit klaar voor denk ik.' #flatbrand — Cecile van de Grift (@Cecilevdgrift) January 18, 2019

Lees ook: Derde verdachte flatbrand blijft ontkennen: 'Jullie hebben de verkeerde'

Vastgebonden

De vriendin van Swart, die ook in de flat aanwezig was ten tijde van de brand, raakte zwaargewond. Haar geheugen werd aangetast, waardoor zij nu alles moet opschrijven. 'Ik werd wakker in een ziekenhuisbed. Ik wilde praten, maar dit kon niet door de buis in mijn keel. Ook was ik vastgebonden aan bed. Het duurde een halve dag voordat mijn familie wist dat ik nog leefde.'

Lees ook: Fatale flatbrand in Diemen: 'verdachten verschijnen vandaag voor de

rechter



Een tweede slachtoffer liep blijvende oogschade op, waarvoor zij een oogtransplantatie moest ondergaan. Ook psychisch heeft de brand een enorme impact op haar gehad. 'De dokter heeft geconstateerd dat ik een posttraumatische stresstoornis heb opgelopen. Ik ben 21 kilo aangekomen, depressief, en het gaat slecht op school. Dat verwijt ik de daders.' Ook hoest zij nog wel eens stukjes roet op, anderhalf jaar later.



Een paar weken later knapt er ineens iets in haar oog. Er komt vloeistof uit. Ze had ineens een gat in de linkerhoornvlies. 'Ik was in schok'. het zou toch goed komen? #flatbrand — Cecile van de Grift (@Cecilevdgrift) January 18, 2019

Vervelend

Simona I. zegt te begrijpen dat het 'vervelend' is wat er is gebeurd. 'Ik realiseer mij dat er niks is wat ik nu kan zeggen. Dat het pijn en verdriet doet', voegt ze hieraan toe. Ook Gilermo I. zegt spijt te hebben, maar een aantal van zijn uitspraken schiet bij de aanwezige rechters in het verkeerde keelgat. Zo zegt hij spijt te hebben van de brandstichting, maar wel 'verder te moeten gaan met zijn leven'. Zijn advocaat Christian Flokstra gaf eerder aan dat zijn cliënt niet 'over de gave van het woord' beschikt.

'Maar ik ga door met mijn leven. Ik moet wel.' De rechtbank legt uit zijn woord keuze als pijnlijk kan worden ervaren. Daar lijkt Gilermo weinig van te begrijpen. #flatbrand — Cecile van de Grift (@Cecilevdgrift) January 18, 2019

Lees ook: Verdachte flatbrand Diemen verklaart: 'Ik heb veel schulden, het ging om geld'

Het drietal wordt 'brandstichting met de dood ten gevolg' ten laste gelegd. Simona wordt bovendien verdacht van het overhalen van de andere twee verdachten. Ook wordt ze verdacht van het oplichten van haar verzekeringsmaatschappij. De uitspraak volgt op 15 februari.