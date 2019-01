Ajax bestraft illegaal doorverkopen kaarten Real Madrid

Ajax neemt maatregelen tegen mensen die tickets voor de wedstrijd tegen Real Madrid illegaal doorverkopen. De kaarten worden vaak voor meer dan de oorspronkelijke prijs verkocht. Dat maakt de schaarse kaarten die er zijn ook gewild bij mensen die ze alleen kopen uit winstbejag.

Ook zullen kaarten die via onofficiële kanalen gekocht zijn, zoals Marktplaats en Ticketswap, geblokkeerd worden. Deze kanalen zijn namelijk in strijd met KNVB Standaardvoorwaarden. Bovendien riskeren de kopers van deze tickets een landelijk stadionverbod van 18 maanden en een boete van 450 euro.



Alleen fans die hun ticket in de officiële ticketstore hebben gekocht, kunnen de wedstrijd met zekerheid bijwonen. Niet iedereen liet zich direct door de maatregelen afschrikken. Op Marktplaats staan zowel diverse aangeboden kaarten als oproepen van fans die hopen er hier één mee te bemachtigen.