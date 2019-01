Fan voltooit zijn 'bucketlist' na ontmoeting met de Amsterdamse handhaver Anil

De Amsterdamse handhaver Anil krijgt op oudjaarsdag een speciaal verzoek van de Nederlandse Australiër Robert: of hij met hem op de foto mag. Hij is namelijk groot fan van het tv-programma 'De Handhavers' en Anil is zijn favoriet. Om die reden stond een ontmoeting met zijn held op zijn 'bucketlist'.

Robert was eind 2018 op familiebezoek in Nederland, maar ook om zijn laatste wens van zijn 'bucketlist' in vervulling te laten gaan. Hij is terminaal ziek en na een 16 jaar durende strijd tegen de ziekte kanker, heeft hij besloten deze te beëindigen.

In totaal had Robert vijftig dingen op zijn 'to-do-list' staan die hij voor zijn euthanasie in februari 2019 gedaan wilde hebben. Hij kijkt in Australië graag naar het televisie-programma De Handhavers en is vooral fan van de Amsterdammer Anil. De keuze om een ontmoeting met de handhaver op zijn 'bucketlist' te zetten, was snel gemaakt.

'Anil's smoelwerk'

Op 31 december vorig jaar was het dan zo ver, Robert ging naar het Centraal Station in de hoop handhaver Anil tegen het lijf te lopen. Helaas was hij deze dag niet aan het werk, maar Robert sprak Anil's collega's aan over zijn wens.

Hij liet weten een groot fan te zijn van de handhaver. 'Ik heb alle afleveringen van De Handhavers gezien en vindt het prachtig hoe Anil overkomt op televisie. Alleen zijn smoelwerk al', schrijft Politie Amsterdam Team Openbaar Vervoer op Facebook. Een van de collega's belde daarop Anil en kon de ontmoeting dan eindelijk plaatsvinden.

Laatste wens

'Ik raakte behoorlijk geëmotioneerd. Hij had al 49 dingen afgerond en wilde als laatste mij ontmoeten. Dat is toch wel heel bijzonder', zegt Anil. Binnen een half uur stond hij op zijn vrije dag op het CS om zijn fan te ontmoeten. 'Dit is in mijn inziens het minste dat je voor een medemens kan doen.'

Een omhelzing tussen de mannen volgde en Robert kon met zijn favoriete handhaver op de foto. 'Al had ik tachtig uur moeten reizen om met Anil op de foto's te mogen, dan had ik dat gedaan', vertelt een blije Robert.