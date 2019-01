DGTL weer het duurzaamste festival ter wereld

Apenkooi Events heeft opnieuw de titel 'duurzaamste festival ter wereld' in de wacht gesleept met het elektronische muziekfestival DGTL.

Dit meldt Het Parool. Apenkooi Events heeft de 'Greener Festival Award' vrijdavond in ontvangst genomen op het Eurosonic Noorderslag.



Greener Festival is een non-profit organisatie die probeert festivals wereldwijd te verduurzamen. De organisatie bezocht afgelopen jaar 40 festivals in 13 landen, om ze te beoordelen op verschillende criteria, waaronder festivalvervoer, recycling van afval en elektriciteitsgebruik.



Lees ook: Geen vlees meer op het DGTL-festival dit jaar



De organisatoren van DGTL doen dan ook veel om het evenement zo duurzaam mogelijk te maken, en hopen het eerste circulaire festival ter wereld te worden. Het dancefeest won in november 2017 ook al de DAM-Prijs, die bedoeld is voor het duurzaamste festival van Amsterdam. Ook is er alleen vegetarisch eten te koop op DGTL.