Twee nieuwe kunstwerken in de Johan Cruijff Arena onthuld: 'Hij lijkt er precies op'

Johan Cruijff heeft al een stadion - waarop metershoge portretten van hem zijn te zien - en als het aan de fans ligt heeft hij binnenkort ook een standbeeld. Vanmiddag werden er echter nóg twee kunstwerken ter ere van de voetballegende onthuld. Dit keer in de entreehal van de Arena.

Onder luid applaus onthulde Wim Suurbier een borstbeeld van Cruijff. Daarnaast werd ook een muur vol foto's en herinneringen uit zijn loopbaan voor het eerst getoond.

Geweldige stap

De woordvoerder van familie Cruijf, Carole Thate, was namens de familie aanwezig. Jordi Cruijff heeft het beeld zelf nog niet gezien, maar dat staat volgens Thate binnenkort op de planning. Zij noemt het nieuwe beeld 'een geweldige stap naar complete Cruijff Arena.' Algemeen directeur van Ajax, Edwin van der Sar, is het hiermee eens: 'Het draagt de naam van Johan als stadion, dus dan is het ook mooi dat de mensen via de hoofdingang binnenkomen en de persoon zelf zien.'

Ingevallen wangen

Wim Suurbier speelde jarenlang samen met Cruijff bij Ajax en was een goede vriend van hem. 'Hij verdient het. Niet alleen omdat het zo'n goede voetballer was. De mens Cruijff is veel belangrijker dan voetballer Cruijff, dat vond hij zelf ook', aldus Suurbier. Hem viel één specifiek ding op aan het borstbeeld: 'Vooral die ingevallen wangen. Heb ik ook. Hij lijkt er echt precies op', laat Suurbier zien. De maker van het beeld, Guido Sprenkels, moet daarom lachen. 'Dat is het mooiste compliment dat je kan krijgen. Haha ja, die wangen.. Hij had sterk getrainde kauwspieren. Ik denk dat Wim dat bedoelt.'

Geen ontkomen aan

Sprenkels is al sinds 2016 bezig met beeld. Het begon als persoonlijk project, nog vóór de ziekte en uiteindelijk overlijden van Cruijff. Op basis van foto's en klei heeft hij uiteindelijk dit werk gemaakt. Hij noemt de nieuwe plek van het beeldwerk dan ook een droom. Ironisch, aangezien Wim zegt dat 'als Johan hier vandaag zou zijn had hij gezegd: "Het hoeft van mij niet zo. Zo belangrijk ben ik niet''. Sprenkels ziet zijn punt wel, maar vindt dat er geen ontkomen aan is: 'Er komt zo ook een mooi beeld buiten.. Dat krijg je gewoon. Het hoort bij de heldenstatus.'

Naast het borstbeeld is ook de complete muur naast de roltrappen omgetoverd tot een Cruijff eerbetoon. Agnes Evers maakte een mozaïek vol foto's- en herinneringen uit zijn loopbaan, het nummer 14 én een portret van Johan. Dat is volgens Van der Sar dan ook het favoriete gedeelte: 'Met name deze foto helemaal aan het begin vind ik het allermooiste. Met die nummer 14 erbij, dan weet je meteen waar het voor staat'.