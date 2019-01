Koninklijk Concertgebouworkest heeft 'oefenplek' van tien miljoen

Het Koninklijk Concertgebouworkest had lang geen eigen thuisbasis om te oefenen. Dankzij gulle gevers, fondsen en goed sparen is het nu eindelijk zover; de musici hebben een eigen plekje in de Oude Pijp.

Het Royal Concertgebouw Orchestra (RCO) was vroeger een school en is een gemeentelijk monument. Het oude schoolgebouw is gerestaureerd, verbouwd en er is nieuwbouw bijgekomen. Er zijn onder andere oefenruimtes, een ensemblezaal en ruimtes voor evenementen in het gebouw gekomen.



De locatie is dichtbij het Concertgebouw, ze zijn namelijk verhuisd naar de Gabriël Metsustraat. Voorheen was er geen repetitieruimte voor het orkest, maar de behoefte daaraan was wel groot. Ook bij de Italiaanse altvioolspeelster Martina Forni. 'We moesten telkens andere betaalde ruimtes boeken om te repeteren. Als we speelden vielen we de buren ook nog eens lastig. We hadden eerst niks en nu hebben we ineens alles.'



'Helemaal thuis'

Zakelijk directeur David Bazen is blij met de nieuwe plek. 'Het voelde meteen helemaal als thuis, alsof we er al jaren zaten. Dat was ontzettend prettig. Als je de muziek hoort dan denk je ineens van: "Ja, hier doen we het allemaal voor", dat is ontzettend gaaf.'



Tien miljoen

Gratis was het allemaal niet. Om het project te realiseren, werd er op de site van het symfonieorkest om donaties gevraagd. Tien miljoen euro was er nodig om het gebouw te kopen en volledig naar wens te maken. Voor de opening van het gebouw is het streefbedrag gehaald. Inmiddels is het bijna af, er moeten alleen nog wat kleine details worden afgewerkt.