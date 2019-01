Benzinespoor gevonden bij wéér een autobrand in Noord

In Oostzanerwerf is gisteravond laat een auto volledig uitgebrand.

De wagen die geparkeerd stond in de straat Nesserland, vatte vlam bij de motor. Volgens een getuige zag de eigenaar van de auto, vanuit zijn huis, plots de vlammen onder de motorkap vandaan komen. Hij wist de auto nog van de handrem te halen en hem naar achteren te duwen, waardoor er weinig tot geen schade aan andere auto's ontstond.

Voor de auto zelf was het wel te laat. De hele voorkant brandde uit. Op de plek waar de auto eerst geparkeerd stond, heeft de politie een benzinespoor aangetroffen. Volgens de getuige wordt er daarom uitgegaan van brandstichting.

De wagen is total loss en is weggesleept door een berger.

Opnieuw een #Autobrand in #Amsterdam #Noord. Vrijdagavond stond om 23:49 uur de zevende auto dit jaar in brand in noord. Nesserland in Oostzanerwerf. Politie en brandweer waren snel tp Pol en brw gaan uit van #brandstichting. De Ford Fiesta brandde uit. @Politie_Adam @BrandweerAA pic.twitter.com/pmOU6vZcee