PSG-delegatie opnieuw in de stad voor De Jong

De Franse club Paris Saint-Germain (PSG) zou dicht bij de 75 miljoen euro zitten, die voor Ajacied Frenkie de Jong op tafel gelegd moet worden.

Volgens De Telegraaf was een delegatie van de club uit Parijs gisteren in de stad om met het management van de middenvelder te spreken. De Jong zelf was niet bij die gesprekken in het Amstel Hotel aanwezig.

Het is niet de eerste keer dat PSG naar Amsterdam komt om de transfer van De Jong rond te krijgen. Ongeveer een maand geleden zat het management van de speler ook al om tafel met oud-Ajacied en huidig technisch directeur van PSG, Maxwell. Ook de andere technisch directeur van de club, Antero Henrique, was toen aanwezig in de Harbour Club.

De Jong heeft zelf aangegeven het seizoen bij Ajax af te willen maken. Een transfer naar Parijs zou daarom pas vanaf komend seizoen gemaakt worden.