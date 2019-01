Bijna veertig overleden Amsterdammers liggen langer dan twee weken in huis

Mensen die na hun dood langer dan twee weken in huis liggen voordat ze gevonden worden, het gebeurt relatief vaak in Amsterdam.

In tien jaar tijd (2005 -2015) werden er 379 lichamen gevonden die, na een autopsie, langer dan twee weken in huis bleken te liggen. Dat komt neer op ongeveer 38 Amsterdammers per jaar. Medewerkers van de GGD Amsterdam deden onderzoek naar de lijkvindingen en publiceerden daar onlangs over in het Journal of Forensic and Legal Medicine.

In omringende gemeenten ligt het aantal lichamen dat langer dan twee weken in huis ligt een stuk lager: 58 in tien jaar tijd. Ook relatief gezien is er een groot verschil. Per 100.000 inwoners ouder dan 20 jaar worden er in Amsterdam 5,3 lichamen per jaar gevonden tegen 1,4 in gemeenten rondom de stad.

Lichaam twee tot vijf jaar bewaard

De studie heeft zich beperkt tot eenpersoonshuishoudens, al waren er een paar opmerkelijke gevallen van late lijkvindingen in huizen waar minimaal twee mensen woonden. Zo werd in een woning het lichaam van een ongeveer 90-jarige vrouw gevonden, nadat ook haar man was overleden. De man bewaarde het lichaam van zijn vrouw waarschijnlijk al twee tot vijf jaar in de woning.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de lichamen van mannen (74,3 procent) pas na twee weken of langer werden gevonden. In 67,5 procent van alle gevallen gaat het om mensen die ouder dan zestig waren op het moment van overlijden. 99 lichamen bleken tussen de 30 en 179 dagen in huis te liggen en in 9 gevallen ging het om een periode van langer dan 180 dagen.

Architectuur en sociale cohesie

Oorzaak voor de hogere aantallen in de stad vergeleken met omringende gemeenten, is onder andere de grote hoeveelheid eenpersoonshuishoudens in de stad. Maar ook een ander soort architectuur (relatief weinig woningen op de bagane grond, waardoor naar binnen gluren vanaf de straat niet mogelijk is) en de beperktere sociale samenhang in de stad, worden gezien als reden.

Afgelopen jaar al stelde de ChristenUnie raadsvragen naar aanleiding van het aantal lijkvindingen in woningen. Via de Stedelijke Aanpak Eenzaamheid moet er meer zicht komen op de problematiek.