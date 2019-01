Vrouw valt over gecamoufleerde verhoging: sportschool moet betalen

Sportschool Fit for Free is door de rechter aansprakelijk gesteld voor de val van een vrouw in een van haar Amsterdamse filialen. De verhoging waar de vrouw over viel, was namelijk onvoldoende zichtbaar, zo oordeelde de rechter.

De aluminumstrip die op bovenstaande foto te zien is, was in november 2015 nog niet geplaatst. De vrouw bezocht de sportschool omdat ze haar zoon, die aan het sporten was, wilde begroeten. Ze liep over het looppad van de fitnessruimte naar haar zoon toe, toen ze over de verhoging van 8,9 centimeter struikelde en recht voorover viel. Ze stelde dat de sportschool aansprakelijk zou zijn voor de val.

Onverwacht

Daarin kreeg ze gelijk van de rechter. Die oordeelde dat een bezoeker geen verhoging hoeft te verwachten. Bovendien hadden het looppad en de verhoging waarop fitnessapparaten staan dezelfde kleur, waardoor de verhoging niet goed te zien was.

Omdat de schade die de vrouw opliep onbekend is, hoeft Fit for Free geen schadevergoeding te betalen. Wel dient de sportschool de proceskosten van de vrouw te betalen, die neerkomen op 6700 euro.