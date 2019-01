Reportage: Het Ajax supportershome is terug en zit vol nostalgie

Na vier jaar hebben Ajax-fans weer een eigen plek. Het is het modernste honk ooit, dat tegelijkertijd bol staat van de nostalgie. Van spelersshirtjes en een gedenkmuur voor overleden F-siders, tot een dj-booth in tram 9. AT5 kreeg een rondleiding van beheerder Marcel.

Bijna vier jaar geleden werd het oude supportershome 's nachts in brand gestoken. Het was burgemeester Van der Laan die er vlak voor zijn dood voor zorgde dat er een nieuw home kwam in de parkeergarage van de Johan Cruijff Arena. Daarom zal de burgemeester altijd een plek houden in het home, vertelt Marcel.

'Bureaucratie in Amsterdam'

'Ik wil niet zeggen dat het er niet was geweest. Maar ik weet wel dat we hier nu nog niet hadden gezeten. De bureaucratie in Amsterdam met regeltjes en papiertjes, die loopt op het ogenblik de spuigaten uit. De burgemeester heeft gewoon gedacht: dit wil ik nog neerzetten voordat ik afscheid ga nemen van deze wereld.'

