Massagesalon waar sperma werd aangetroffen mag pand blijven huren

De huurovereenkomst met een massagesalon in Osdorp, mag door de verhuurder niet worden opgezegd. In de massagesalon werden eerder sporen van sperma aangetroffen.

In januari 2018 werd de massagesalon door de gemeente tijdelijk gesloten, omdat bij een controle spermavlekken in de massageruimtes werden gevonden. De vlekken zouden een mogelijke aanwijzing voor 'seksuele dienstverlening' in de salon zijn. De massagesalon mocht in juni van 2018 weer open.

De aangetroffen spermasporen waren voor de verhuurder van het pand in Osdorp wel een reden om de huurovereenkomst te beëindigen. Volgens het verhuurbedrijf kon dit gerechtvaardigd worden met de eerdere sluiting van de gemeente. Bovendien beweerde het bedrijf dat de openbare orde was verstoord. De rechter stelde de verhuurder echter in het ongelijk. De massagesalon mag het pand blijven huren en blijft gewoon open.