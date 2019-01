FunX DJ Fernando Halman wint Pop Media Prijs 2018

De Amsterdammer Fernando Halman heeft de Pop Media Prijs gewonnen. De DJ van FunX nam de prijs zaterdag op het Noorderslag festival in ontvangst.

De Pop Media Prijs wordt ieder jaar op Noorderslag uitgereikt aan iemand die met zijn werk een bijdrage levert aan de Nederlandse popjournalistiek. Halman, geboren en opgegroeid in Amsterdam-Oost, ontpopte zich de afgelopen jaren tot hiphop-expert. Hij was veel te zien in programma's als RTL Late Night.

Volgens de jury van de prijs is Halmans 'autoriteit en enthousiasme onmisbaar voor hiphopliefhebbers in het algemeen en die van Nederlandse hiphop in het bijzonder.' in 2018 was Nederlandse hiphop ongekend populair, waarbij artiesten als Lil' Kleine, Josylvio en Ronnie Flex de hitlijsten domineerden. Volgens de jury had de prominente aanwezigheid van Halman in de media daar een belangrijk aandeel in.

De prijs wordt sinds 1994 uitgereikt. Eerdere winnaars zijn Martin Bril, Anton Corbijn, Leo Blokhuis, Eric Corton en Rotjoch.