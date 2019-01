Lichaam gevonden langs het water bij de Overdiemerweg

Langs het kanaal aan de Overdiemerweg in Diemen is vanmiddag een lichaam aangetroffen.

Het lichaam is van een man, maar verder is over de identiteit van het slachtoffer nog niks bekend. Over hoe de man daar terecht is gekomen en wat er is voorgevallen, is ook nog niks duidelijk.

Een medewerker van het naastgelegen bedrijf heeft de man aangetroffen. Hij heeft de hulpdiensten gebeld. De politie doet op dit moment nog onderzoek.

Tweede stoffelijk overschot

Eerder vandaag werd ook een stoffelijk overschot gevonden langs de Zuider IJdijk. De menselijke resten zaten in een koffer. Ook naar de identiteit en de doodsoorzaak van dat slachtoffer wordt nog onderzoek gedaan.