Oud-bewoners ADM-terrein protesteren met slaapfeestje op de Dam

Een grote groep oud-bewoners van het ADM-terrein heeft afgelopen nacht gedemonstreerd op de Dam door op het plein te slapen. Inmiddels zijn alle demonstranten vertrokken.

Doordat het ADM-terrein begin deze maand werd ontruimd, raakten de bewoners hun huis kwijt. Het door de gemeente aangeboden alternatief, de slibvelden in Noord, was voor veel ADM'ers niet naar wens. Om te demonstreren tegen de ontruiming van het terrein, kampeert een aantal oud-bewoners vanavond op de Dam. Ze hebben slaapzakken en tentjes meegenomen. Naar verluidt zijn er zo'n honderd demonstranten.

Ook burgemeester Halsema is rond 22.45 uur op de Dam gesignaleerd. Ze is volgens omstanders even gebleven en toen weer vertrokken.

Lees ook: Zo verliep de dag van de ontruiming van het ADM-terrein

Behalve het kamperen hebben de oud-ADM'ers verschillende andere festiviteiten gepland. Zo zijn er muziekoptredens, speeches en spelletjes. 'Dit is onze stad. Maar we zijn niet welkom hier', schrijven de oud-bewoners in een persbericht. 'In Amsterdam wonen is een privilege geworden. Sociale huurwoningen worden verkocht op de vrije markt en de huurprijzen zijn onbetaalbaar.'

6.00 uur morgenochtend

De demonstranten mogen volgens een agent ter plaatse tot 06.00 uur morgenochtend op de Dam blijven. Mogelijk blijft het niet bij deze demonstratie. De oud-bewoners overwegen om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter van afgelopen donderdag.

Op 7 januari werd het ADM-terrein ontruimd, na 21 jaar een vrijplaats te zijn geweest voor kunstenaars en creatievelingen. AT5 maakte een zesdelige documentaire over de Verloren Vrijstaat, waarvan u het vierde deel hier kunt zien.