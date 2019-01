Ebru Umar heeft trauma na landarrest: ‘Ik ga nooit meer op vakantie’

Ruim twee jaar na haar landarrest in Turkije heeft columnist Ebru Umar (48) een trauma. Ze durft het land niet meer uit. Het programma De Straten: Binnenskamers zocht haar thuis op. Ze verruilde in 2016 Amsterdam voor Rotterdam, omdat ze naar eigen zeggen ook nog eens elke dag bedreigd werd.

'Elke dag was het hier raak', vertelt ze. 'Meelopen als ik naar de supermarkt ging, achtervolgen, echt elke dag.' Het bleef volgens Umar dus niet bij die ene keer in 2006 dat ze voor haar voordeur in Bos en Lommer werd mishandeld door twee Marokkaanse Amsterdammers.

'Mensen kennen alleen het topje van de ijsberg. Als ik naar buiten ging was het niet de vraag óf er iets zou gebeuren, maar wát er zou gebeuren.' Dat Umar zo’n last heeft van lezers of mensen die het niet met haar uitingen eens zijn, heeft vermoedelijk te maken met de scherpe en harde woorden waarmee ze haar columns en dagelijkse tweets doorspekt.

In 2016 leverde een beledigde tweet aan het adres van president Erdogan haar zelfs een arrestatie op toen ze in haar tweede huis vertoefde in Turkije. Het Turks consulaat had kort daarvoor Turkse Nederlanders opgeroepen aangifte te doen tegen haar.

'Nooit meer op vakantie'

'Ik ga nooit meer weg. In ieder geval nooit langer dan drie dagen. Ik ben zo bang om kwijt te raken wat ik nu weer heb.’ Umar, die de reputatie geniet van 'harde tante', geeft toe dat haar landarrest in Turkije indruk heeft gemaakt. Haar onbehagen werd nog versterkt toen er tijdens haar arrestatie werd ingebroken in haar huis in Amsterdam. Er werd het woord ‘hoer’ op de muur geschreven. Een actie die Umar toerekende aan Turkse Nederlanders. 'Ik weet hoe het is om niet meer terug te kunnen. Ik ga nooit meer op vakantie, althans nooit langer dan drie dagen.'

Verhuizing naar Rotterdam

Haar terugkeer in de stad waar ze ook opgroeide is volgens de columnist het beste wat haar ooit heeft kunnen overkomen. ‘Ik had echt een kuttijd in Amsterdam, als ik buiten was. Hier in Rotterdam heb ik nooit last van boze lezers of wat dan ook.’ De door Umar zo gehate ‘Nederturken’, Turkse Nederlanders die volgens haar niet of nauwelijks zijn aangepast aan Nederland, komt ze in Rotterdam nooit tegen.

'Flikker toch op'

'Slechts één keer in het theater is er iets geks gebeurd. Toen kwam er een Turkse man naar me toe en die wilde mij een hand geven. Ik deinsde eerst terug. Hij zei dat hij iemand was die in 2016 aangifte had gedaan tegen mij en nu koffie met mij wilde drinken om erover te praten. Ik kan niet vertellen wat ik hem toen aan wilde doen. Eerst iemand aangeven en dan praten? Flikker toch op!'