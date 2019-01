Schaatsen op bijzondere plek in het Vondelpark: 'Met wat geluk kan het morgen'

Om de paar uur een nieuwe laag water spuiten, netjes schoonhouden tussendoor en verder hopen, hopen, hopen. Dat zijn de ingrediënten voor de eerste ijsbaan bij tennisclub LTC Festina in het Vondelpark. 'Met wat geluk kan er morgen geschaatst worden.'

Het is voor het eerst dat de tennisclub een ijsbaan begint. Drie van de elf tennisbanen zijn onder water gezet. Als het vannacht goed gaat vriezen - en de voorspellingen zijn gunstig - dan is het morgen zover. 'Deze wens leeft al langer bij leden van de vereniging', zegt clubmanager Yolentha Ram. 'Dit jaar dachten we, we gaan het gewoon doen.'

Intensieve voorbereidingen

Wekenlang is een speciaal in het leven geroepen ijsbaancommissie intensief bezig met de voorbereidingen. En toen onlangs bekend werd dat het flink zou gaan vriezen, nam de schaatskoorts toe. De vrijwilligers hebben 'spuitshifts'. 'Het kwam allemaal heel snel. We hebben geluk dat veel vrijwilligers willen helpen.'

Festina: De IJsbaan. De spuitshift om 6 uur vanochtend: Ice in making.. Om 11 uur gaan we verder en daarna om 18 uur weer. Morgen schaatsen?! Festina leden mogen 10 intro's meenemen en iedereen met een geldig KNLTB ledenpasje uit Amsterdam is welkom! Vergeet niet je pas!

De baan zal niet voor iedereen toegankelijk zijn. Alleen leden van de vereniging zelf en Amsteramse leden van de Nederlandse tennisbond KNLTB zijn welkom. Wel mogen ze introducees meenemen. LTC Festina gaat ervanuit dat de zo'n 250 mensen op de schaatsbaan kunnen.

Volgens de tennisclub is de ijsbaan niet schadelijk voor de tennisbanen.

Tuinen van West

Het is overigens niet de enige plek in Amsterdam waar volop voorbereidingen worden getroffen. Ook de weilanden bij de Tuinen van West staan al enkele dagen onder water. 'Het gaat de goede kant op', zegt Menso de Maar, directeur-bestuurder van Sportpark De Eendracht waar de Tuinen van West onder vallen.

Hoewel er al een klein laagje ijs op ligt, is dat nog niet goed genoeg. 'Maar als het vannacht echt koud wordt, zou het weleens kunnen dat we morgen kunnen schaatsen.'